Mercato OM : La dernière recrue annonce la couleur !

Présenté hier (lundi) à la presse, le jeune défenseur Bamo Meité a été clair lors de sa conférence au centre RLD. Il aime les duels et l’impact ! Le jeune défenseur a expliqué qu’il voulait également bien relancer.

A lire : Mercato OM : Longoria ouvre la porte à Luis Henrique, et donne des précisions…

J’aime l’impact, je suis costaud dans les duels

« Thiago Silva et Cristiano Ronaldo, ce sont mes deux inspirations principales, dans des registres différents. Moi, je suis un milieu de terrain remanié en tant que défenseur central, a précisé Bamo Meité en conférence de presse ce lundi. J’ai appris à jouer dans une défense à trois et une défense à quatre. J’aime l’impact, je suis costaud dans les duels et dans les relances j’essaie de trouver des bonnes passes pour mes partenaires.(…) En n’ayant pas fait de centre de formation, je suis très fier de mon parcours et je ne veux pas me fixer de limites. Je me sers de cette expérience sur le terrain comme en dehors, rien n’est jamais acquis et je crois dans le travail. »