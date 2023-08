Mercato OM : La dernière recrue arrive ce soir ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La neuvième et surement dernière recrue devrait arriver ce soir. En effet, Bamo Meité devrait prendre l’avion et débarquer à Marseille en début de soirée. Isaac Touré va faire le chemin inverse…

Massilia1978, souvent bien informé pour les arrivées aériennes des recrues, annonce un vol a venir pour Bamo Meité ! Titi qui est en live sur notre plateau va d’ailleurs se rendre à l’aéroport après l’émission pour l’accueillir et réaliser la traditionnelle photo.

Meïté ✅ ⏳✈️ — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠 (@massilia1978) August 31, 2023

Selon @massilia1978 Bamo #Meité devrait prendre un vol pour Marseille ! #MercatOM Pablo Longoria a confirmé les discussions en cours avec Lorient ce jeudi. Isaak Touré, annoncé en instance de départ et absent de l’entrainement ce matin, devrait filer en Bretagne ! pic.twitter.com/ZwC3ZOgQX6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023



Pablo Longoria avait fait le point sur le mercato de l’OM. Le départ d’Isaac Touré et l’arrivée de Bamo Meité est effectivement en discussion. « Je peux confirmer qu’il y a des conversations pour Meite et Touré avec Lorient. Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato de l’OM, sera terminé. Ça pourrait être la dernière opération, oui. Mais je n’ai pas la boule de cristal ! »

