Mercato OM : La destination de Benedetto semble se confirmer !

L’avant centre de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto devrait bien quitter le club phocéen d’ici la clôture du mercato hivernal. Les rumeurs de départ de l’argentin vers le Bétis Séville semble se confirmer.

Arrivé il y a deux ans depuis Boca Juniors contre un chèque de 14 millions d’euros, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Le buteur argentin dispose de plusieurs prétendants : Sao Paulo, Besiktas et Elche. Mais c’est visiblement au Bétis Séville qu’il pourrait poser ses valises prochainement.

Selon les dernières informations du quotidien As, l’attaquant de l’OM serait plus que jamais sur le point de rejoindre le club andalous même si Valence l’avant centre olympien dans son viseur.

Benedetto prêté un an au Betis Séville ?

Depuis plusieurs jours, la presse espagnol indique en effet que Benedetto pourrait être prêté une saison au Bétis. Le quotidien Estadio Deportivo révélait même quelques détails de cette possible transaction :

L’accord passé entre la Liga et CVC sur la cession de certains droits doit être conclu pour permettre au Bétis de récupérer des fonds indispensables. De plus l’effectif du club sévillan étant très fourni, ses dirigeants chercheraient à se séparer de plusieurs éléments. Enfin le Bétis pourrait demander au buteur argentin de revoir ses exigences salariales s’il souhaite porter le maillot du Bétis. Pour rappel, Benedetto a marqué 5 buts et donné 3 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, la saison passée.