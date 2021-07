Mercato OM : La Fiorentina a déjà trouvé le remplaçant de Pol Lirola?

L’Olympique de Marseille attendrait de trouver un accord avec la Fiorentina pour récupérer Pol Lirola, latéral droit qui est entré dans le coeur des supporters lors de ses 6 mois de prêt. Selon Pierre Gerbeaud qui était notre invité dans le dernier Débat Foot Marseille, la Viola va piocher à Genk pour remplacer l’Espagnol !

Extrait de notre dernière émission : Débat Foot Marseille ce lundi avec notre consultant Jean-Charles De Bono, Nicolas Filhol à la présentation et Julien notre invité. En visio, Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie est venu nous parler d’Erik Pulgar, milieu de terrain chilien qui évolue à la Fiorentina et qui aurait tapé dans l’oeil de Jorge Sampaoli.

LA FIORENTINA VA METTRE UNE BELLE SOMME SUR MUNOZ

Au fil de l’émission, le journaliste nous a informé que la Viola avait également trouvé un remplaçant pour Pol Lirola. Ce latéral droit est un Colombien qui joue actuellement à Genk dans le championnat belge… Un deal qui pourrait arranger les affaires de l’OM, pressé de récupérer définitivement celui qui est entré dans le coeur des supporters !

« Pulgar est intelligent dans son placement. Il ne va pas faire un sprint de 80m pour récupérer le ballon mais il a le sens du placement. Il peut avoir l’intelligence de se dire : Amavi est monté, je vais me mettre à sa place pour stopper les contre-attaques. J’ajoute quelque chose par rapport aux latéraux et à Lirola. La Fiorentina devrait recruter un joueur à son poste dans les prochains jours. Un international colombien qui joue à Genk qui s’appelle Daniel Munoz. Ils vont mettre une belle somme sur lui donc ça peut peut-être faciliter les choses pour l’OM ! » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (12/07/21)

