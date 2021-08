Mercato OM : La Fiorentina freine le dossier Lirola… mais tout devrait se régler !

Il va arriver, ça se confirme, ça se précise… cela fait des semaines que Pol Lirola doit débarquer à Marseille. Le latéral droit devait prendre l’avion ce vendredi mais son déplacement à Marseille a été reporté. Pourquoi ? Car la Fiorentina chipote…

C’est un feuilleton qui dure et qui dure. Si Pol Lirola veut clairement revenir à Marseille, son attitude semble agacer la Fiorentina qui bataille avant de trouver un accord financier avec l’OM. Du côté de RMC, on se montre confiant à l’image de Florent Germain qui estime que le deal devrait se faire. Pour le journaliste, Fabrizio Romano : « Pol Lirola était attendu aujourd’hui à Marseille pour signer son contrat et passer son examen médical en tant que nouveau joueur de l’OM. Mais la Fiorentina ne l’a pas encore autorisé à voler. Il y a de nouveaux problèmes sur les contrats officiels entre la Fiorentina et l’OM. L’une des affaires les plus folles de la fenêtre. » Cependant, Gianluca Di Marzio se montre optimiste…

Pol Lirola was expected today in Marseille to sign his contract and undergo his medical as new OM player. But Fiorentina have not authorized him to fly yet. 🚫🇫🇷 #OM

There are new problems on official contracts between Fiorentina and OM. One of the craziest deal of the window.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021