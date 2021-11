Mercato OM : La folle rumeur Lacazette de nouveau relancée ?

Depuis l’été dernier et le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche, l’OM et plus précisément son coach Jorge Sampaoli cherche un attaquant supplémentaire. Pablo Longoria aurait un œil du côté d’Arsenal ou l’ancien buteur lyonnais Alexandre Lacazette sera libre en juin…

Sous contrat avec Arsenal jusqu’à la fin de la saison, l’ancien joueur de l’OL Alexandre Lacazette n’entre plus vraiment dans les plans de son coach Mikel Arteta. En effet mardi dernier, le quotidien anglais The Sun nous apprenait que des clubs européens étaient sur les tablettes de Lacazette, dont l’Olympique de Marseille.

Interrogé par le media Téléfoot, l’ancien international français n’a pas écarté un possible départ…

« Je prendrai ma décision en janvier » au micro de @YassinNfaoui, @LacazetteAlex revient dimanche dans Téléfoot sur la suite qu’il veut donner à sa carrière. ⬇ pic.twitter.com/1z18iRILvh — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 26, 2021

Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche… — Lacazette

« Forcément mes agents commencent un peu à regarder à droite, à gauche. Mais pas avant janvier, je veux vraiment m’orienter sur quelque chose. Après on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s’il y a des beaux projets, comment on compte sur moi… Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner » Alexandre Lacazette – source : Téléfoot (26/11/2021)