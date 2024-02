Mercato OM : La franchise de Balerdi concernant les approches !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Léonardo Balerdi était en conférence de presse ce vendredi. Le défenseur argentin a été interrogé sur les approches de l’Atlético, il confirme mais se dit content d’être à l’OM.

Le défenseur Léo Balerdi, en français dans le texte, est revenu sur les retours des internationaux sénégalais et marocains. Il a aussi donné son premier sentiment sur la recrue Faris Moumbagna. « L’intérêt de L’Atlético ? « Oui, j’en ai entendu parlé et j’ai demandé à mon agent si c’était vrai. Il y avait quelque chose. L’OM ne voulait pas que je parte, et maintenant le mercato est terminé et je suis content d’être là… »

Il y avait quelque chose avec l’Atlético