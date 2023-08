Mercato OM : La grande motivation de cette recrue

Ismaïla Sarr a été présenté, ce 4 août à la presse, après son transfert de 13 millions d’euros en provenance de Watford. L’ailier droit a dévoilé les raisons de son arrivée à l’OM et son envie de performer au plus haut avec le club.

Ismaïla Sarr n’a pas tari d’éloges sur les supporters de l’OM, hier lors de sa présentation au Vélodrome. Le Sénégalais de 25 ans s’est dit très heureux d’évoluer avec ses amis Gueye et Ndiaye. Et il veut battre les records de ses compatriotes ayant porté le maillot olympien comme Diawara ou Niang.

Avec Ndiaye sur le terrain on va faire un bon duo

« Avec les supporters ici je me suis dit waouh c’est quoi ça ? Cela me donne envie de tout donner, s’est motivé Ismaïla Sarr lors de sa présentation le 4 août. Cela n’a pas été facile avec Watford car on montait on descendait etc… pour ma part je n’ai pas beaucoup aidé mon équipe. J’ai mal fait des trucs, des matchs aussi. Avec Pape Gueye on parle souvent il me donne des conseils. Quand il parle j’écoute car ça fait longtemps qu’il est là. Iliman Ndiaye on se voyait souvent en sélection c’est naturel d’évoluer ensemble. Avec lui sur le terrain je vous garantis qu’on va faire un bon duo. On va envoyer fort. »

Les Sénégalais aiment beaucoup ce club

« Tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l’OM, poursuit Ismaïla Sarr. Les Sénégalais aiment beaucoup ce club. Le président et le coach m’ont proposé leur projet. J’ai dit oui tout de suite. Il fallait que j’accepte de relever ce défi et de battre les records des Sénégalais qui sont déjà passés ici.«