Mercato OM : La grosse incompréhension de Rothen sur le départ de Kamara

Kamara s’est engagé avec Aston Villa lors de ce mercato. Libre, il a choisi le club anglais pour continuer sa progression. Pour Jérôme Rothen, ce n’est pas une évolution dans sa carrière.

Kamara n’a pas prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille pour signer librement avec Aston Villa. Jérôme Rothen était dans son émission sur RMC ce mardi soir. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas compris le choix du minot d’aller dans un club de « seconde zone » de Premier League.

Sportivement, il va avoir du mal à passer un cap à Aston Villa — Kamara

« Je ne comprends pas. La Premier League est le meilleur championnat d’Europe, mais il a cinq ou six têtes d’affiche. Aston Villa fait partie des équipes de seconde zone. […] Est-ce qu’Aston Villa a des joueurs stars? Non. Donc ils ne vont pas jouer les premiers rôles en Premier League. Je serais surpris qu’ils finissent dans les dix meilleures équipes, donc ils ont très peu de chance de jouer n’importe quelle Coupe d’Europe. Je veux bien qu’il y ait eu des antécédents dans les prolongations de contrat avec le président Eyraud qui a fait n’importe quoi et qu’il en tienne rigueur à son club. Mais à la pointe du sportif, ça a changé! Pablo Longoria connait le football, Jorge Sampaoli le rêve et dit de lui que c’est la pièce essentielle de son dispositif. Un joueur international va s’enfermer chez un 14e du championnat anglais? Kamara va jouer avec Bertrand Traoré et Morgan Sanson? Sportivement, il va avoir du mal à passer un cap à Aston Villa » Jérôme Rothen – Source : RMC (24/05/22)

🗣💬 « Aston Villa fait partie des équipes de seconde zone »https://t.co/Lbok7KLPBT — RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2022

Cardoze dévoile la promesse non-tenue de l’agent de Kamara !

Jacques Cardoze était sur BFM Marseille et a notamment été questionné sur le départ de Boubacar Kamara. Le directeur de la communication a confirmé que l’agent du joueur avait contacté Pablo Longoria le jour de Noël pour lui dévoiler une promesse qu’il n’a pas tenue…

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. […] Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. Pendant la saison, on s’était demandés si un très grand club allait se positionner, auquel cas on n’aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. Aujourd’hui, je pense qu’on peut avoir des regrets » Jacques Cardoze – Source : BFM Marseille (23/05/22)