Mercato OM : La guerre est déclarée entre les supporters marseillais et brésiliens pour Gerson !

Ce mercredi soir, la team OM sur Twitter s’est réveillé et à débuter une guerre avec les supporters de Flamengo concernant le transfert de Gerson !

Gerson serait l’une des pistes prioritaires de l’Olympique de Marseille pour ce mercato d’été 2021. Malgré une grosse somme réclamée par Flamengo, Pablo Longoria et ses représentants continuent de négocier. Une réunion serait prévue ce jeudi pour évoquer le dossier.

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais sont à fond sur le joueur ! Gerson a publié une photo avant le match qui opposait Flamengo à LDU Quito ce mercredi soir. La team OM a envahi sa publication et a tout de suite été insulté par des supporters brésiliens… Florilège !

On t’attends a l’OM avec Sampaoli crack 🔵⚪️ pic.twitter.com/qUhSpHQYJx

On t’attend bg pic.twitter.com/kexChOESv8

this is Marseille pic.twitter.com/O1Cz41FPLS

#FicaGerson eu vou chorar se vc sair, quer me ver triste crlh?

La France, n’y va pas. Ta place est à Rio … avec ce football d’excellence, n’a accepte que si tu veux retourner en Italie, en Espagne et / ou en Angleterre

Monstro! França não. Teu lugar é no Rio… com esse futebol de Excelência, só aceita se for para voltar a Itália, na Espanha e/ou Inglês. 🙅🏿‍♂️

🔴⚫👊🏿

