Mercato OM : La Juve négocie… mais un 3e club veut Milik ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Milik devrait reprendre le chemin de l’Italie, pisté par la Juventus, la Lazio et la Fiorentina, le Polonais ne manque pas de solution de l’autre côté des Alpes.

Arkadiusz Milik va quitter l’OM cet été, si la piste la plus chaude mène encore à la Juventus, la Lazio et la Fiorentina aimeraient aussi beaucoup s’attacher ses services. Auteur d’une saison satisfaisante sous les couleurs Bianconeri, le Polonais a une très belle côte en Italie, où il se sent vraiment chez lui.

Selon le journaliste italien, Gianluca Di Marzio, Milik pourrait prolonger avec l’OM pour ensuite retourner en prêt avec obligation d’achat à la Juve. Cependant, rien n’est officiel pour le moment et la Fio pourrait tenter de faire capoter l’opération pour récupérer l’ancien napolitain.

🔵⚪️ Milik est la priorité de Vincenzo Italiano pour renforcer l’attaque de la Fiorentina cet été (@Corriere)#MercatOM #TeamOM https://t.co/VdL90wxMij — Daily Mercato (@DailyMercato) June 13, 2023

Vincenzo Italiano est fan de Milik

Vincenzo Italiano apprécierait énormément le profil de Milik, selon le Corriere della Sera. Luka Jovic, recruté l’été dernier sort d’une saison moyenne où il a inscrit 6 buts en 35 matchs de championnat avec la Viola. Italiano chercherait donc son goleador, un attaquant capable d’inscrire plusieurs dizaines de buts par saison pour pouvoir s’installer en haut du classement en Serie A.

Le coach italien aurait donc jeté son dévolu sur l’ancien marseillais, qui lui donne sa préférence à la Juventus pour le moment. Reste donc à savoir si la Fiorentina saura convaincre le Polonais…