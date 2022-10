Mercato OM : La Juve prête à jouer un sacré mauvais tour à Longoria ?

La Juventus est dans une période bien compliquée, avec comme dernière humiliation une défaite face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. La direction italienne pourrait bientôt faire un choix fort et pourrait venir contrarier le projet de Pablo Longoria à l’OM.

Après la défaite de la Juventus sur la pelouse du Maccabi Haïfa, Massimiliano Allegri s’est exprimé aux micros de Sky Sport : « Comment cela peut-il être expliqué ? Difficile à expliquer, il n’y a qu’à se taire, on a fait un essai pas à la hauteur du point de vue du caractère, de la responsabilité. Taisons-nous, rentrons à la maison, travaillons plus qu’avant. » Si pour l’instant le coach est maintenu dans ses fonction par le président Agnelli, cela ne devrait pas durer. Si Allegri est débarqué, l’une des priorité de la Juventus serait Igor Tudor.

Agnelli veut Tudor pour remplacer Allegri

Selon Calciomercato, « à Marseille, Tudor s’impose au niveau européen et suscite l’intérêt de grands clubs dont la Juve. » Si un gros club comme la Juventus, que le technicien croate connait parfaitement, tente de le faire venir, cela va être compliqué pour Pablo Longoria de le retenir. Un départ du coach, alors que l’OM a besoin de stabilité, serait un gros coup de frein dans le projet développé par le président olympien.

L’entraineur olympien Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« Je me sens « fantastic » ! On a fait un superbe match dès le départ, on mérite les trois points. Je suis heureux pour le club, les supporters. On peut maintenant rêver à la qualification mais tout le monde dans le groupe peut encore le faire. (…) Harit a été génial ce soir. Il aime ce genre de jeu, il peut attaquer l’espace, jouer entre les lignes. Combiner avec ses partenaires. (…) « Avec les six points on peut penser à la qualification. Hier plusieurs joueurs sont venus me voir pour me dire « on va gagner coach » c’était super en tant que coach. » Igor Tudor – Source : Football Club de Marseille (11/10/2022)