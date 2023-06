Mercato OM : La Juventus a finalement cédé !

Enfin ! Le dossier Arkadiusz Milik est proche d’être bouclé. L’attaquant polonais devrait finalement rester à la Juve sous la forme d’un transfert définitif.

La situation d’Arkadiusz Milik est un vrai feuilleton ! Il était pressenti pendant des semaines pour rester à Turin, ensuite il a été donné partant car courtisé ailleurs puis la Vieille Dame a tout tenté pour faire baisser le prix quitte à redemander à l’OM un prêt. Gianluca Di Marzio a annoncé dernièrement que l’attaquant polonais va finalement rester à la Juventus.

Les bianconeri vont débourser 7 millions d’euros, soit le montant de l’option d’achat inclue dans le prêt. Le club piémontais avait déjà payé 750 000 euros pour se faire prêter Milik l’été dernier et il a connu une saison en demi-teinte en Italie. Après un bon départ il a baisé en régime et terminé la saison avec 9 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a relayé les déclarations d’Arkadiusz Milik. L’attaquant ne pense plus à l’OM et veut clairement rester à Turin. : « La Juve et Marseille se parlent, j’espère qu’ils vont s’entendre. J’aimerais rester à la Juventus, je m’y sens bien, l’entraîneur me veut ». Pour rappel, la Juventus dispose d’une option d’achat de 7M€ que la direction du club italien tente de renégocier.

Arkadiusz Milik on his future: “Juve and Marseille are talking, I hope they come to an agreement”. 🇵🇱 #Juventus #OM

“I would like to stay at Juventus, I feel good there — the coach wants me”, he added. pic.twitter.com/SvTNiU1elo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023