Mercato OM : La Juventus ne lâche pas Milik !

Après une décevante quatrième place, la Juventus de Turin souhaiterait renforcer son attaque cet été et lorgnerait sur Arek Milik, l’attaquant polonais de l’OM. L’entraîneur de la Vieille Dame Massimiliano Allegri apprécierait beaucoup son profil. Selon le Corriere dello Sport, Milik serait l’une des priorités du coach italien pour ce mercato estival.

Si l’on en croit les informations du Corriere dello Sport, la Juventus de Turin aurait fait d’Arek Milik l’une de ses pistes prioritaires pour le mercato. Désireux de recruter un élément offensif pour pallier le très probable départ d’Alvaro Morata, Massimiliano Allegri serait très intéressé par Milik qui aurait le profil parfait. Si Morata va partir, c’est que son option d’achat est élevée (35 millions d’euros) et ne sera donc pas levée dans les semaines à venir.

Cela est dû notamment à son manque d’efficacité, il n’a marqué que 12 buts en 48 apparitions. Au contraire du joueur qui appartient à l’Atlético Madrid, Milik pourrait quitter l’OM pour une somme bien plus accessible comprise selon le journal italien entre 10 et 15 millions d’euros. Une offre qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’OM, surtout vis à vis des difficultés qu’a connu l’attaquant à s’intégrer dans le système de jeu de Jorge Sampaoli. Cependant, malgré toutes ses péripéties, Arek Milik dresse un bilan personnel satisfaisant en inscrivant 20 buts et en délivrant 2 passes décisives en 37 matchs cette saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria s’intéresse à ce solide défenseur central en fin de contrat ?

Longoria évasif pour Milik

Jorge Sampaoli, le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

A LIRE AUSSI : Mercato : Longoria a fixé le prix de départ de Caleta-Car? Un club espagnol sur le coup !

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé la semaine dernière. Le président de l’Olympique de Marseille avait expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe et je pense que cela n’a pas changé depuis.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

Nous sommes qu’au début du feuilleton Milik qui va nous tenir en haleine tout l’été avec beaucoup d’interrogations mais une chose est sûre, ce sera sans doute l’une des attractions de ce mercato estival marseillais…

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais pourrait récupérer un énorme chèque pour ce joueur !