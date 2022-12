Mercato OM : La Juventus prête à doubler l’OM sur ce dossier !

Indésirable depuis quelques temps à la Roma, Rick Karsdorp était annoncé comme une cible de Pablo Longoria pour soulager les pistons olympiens. Seulement, l’OM a de la concurrence sur le dossier…

Absent à la reprise de l’entraînement des giallorossi, Rick Karsdorp ne fait plus partie de l’effectif de José Mourinho : l’entraîneur portugais a fait savoir au néerlandais qu’il ne comptait plus sur lui pour le reste de la saison. Selon un média romain, le latéral droit serait parti à Amsterdam, puis en Thaïlande, et aurait ensuite justifié son absence auprès du staff par un certificat médical de dépression.

La Juventus se positionne pour Karsdorp?

Malgré ces évènements, Rick Karsdorp serait courtisé par plusieurs clubs européens. Selon TuttoMercatoWeb, en plus d’un intérêt de l’OM et de l’OL, c’est maintenant la Juventus qui a relancé le dossier du défenseur. Cependant, un élément pourrait bien faire pencher la balance pour Marseille : la Vieille Dame ne proposerait qu’un prêt sans option d’achat à la Roma. Une option inenvisageable pour les Romains.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022