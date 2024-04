Mercato OM : La Lazio s’inquiète pour Guendouzi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les deux anciens marseillais Igor Tudor et Mattéo Guendouzi se retrouvent à la Lazio. Alors que les deux hommes se sont déjà accrochés, le club italien s’inquiète pour l’avenir de son milieu de terrain.

En effet, selon le Corriere dello Sport « il existe un risque de nouveaux accrochages entre Guendouzi et Tudor, et le club interviendra pour en éviter d’autres. Le Français ne s’est pas entraîné samedi, une absence suspecte, qui ne pouvait être masquée que par le supposé KO. Dans tout ça, il y a une saison à clôturer, il y a des matchs à préparer. Pour le Français, aucun jour d’arrêt n’avait été chiffré et communiqué, le pitch parlera. Ce n’est qu’aujourd’hui que l’on saura s’il jouera à Gênes ou non. Autant le club souhaite réinitialiser la Lazio, autant la perte des grands noms n’est jamais facile à compenser. »

La Lazio a peur d’un départ de Guendouzi en fin de saison si sa relation avec Tudor ne s’arrange pas

🤯#Guendouzi spaventa la Lazio: il futuro è a rischio. Cosa è successo https://t.co/gwFH9j3STM — Corriere dello Sport (@CorSport) April 15, 2024



Ce samedi, Il Messaggero nous a informé qu’un accrochage aurait eu lieu entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor à l’entraînement. Les deux hommes se retrouvent à la Lazio après avoir évolué ensemble la saison dernière à l’Olympique de Marseille. Alors que le milieu de terrain français s’en sortait parfaitement dans le club italien, il a vu le coach débarquer il y a quelques semaines.

Dès la première rencontre, Guendouzi a d’ailleurs été mis sur le banc, comme pour donner le ton de ce qui allait se passer pour lui avec l’arrivée de Tudor. Sans l’ancien joueur de l’OM, blessé au mollet, la Lazio de Tudor s’est imposée 4-1 face à la Salernitana… Cela pourrait pousser le Croate à voir ses prochaines rencontres sans Guendouzi.

Clauss priorité de Tudor ?

Selon Il Corriere dello Sport, Igor Tudor veut piocher à l’OM et renforcer un poste primordial pour lui, celui de piston. La Lazio aurait donc dans son viseur Jonathan Clauss. L’international français qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin et qui est clairement sur le départ, pourrait venir remplacer Mattia Zaccagni et Felipe Anderson, annoncés partants. Clauss serait une des grandes priorités du mercato d’été d’Igor Tudor…

Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale de 2023. « Beaucoup de gens ignoraient que je n’avais que 15 matches professionnels dans les jambes en arrivant ici, a confié l’argentin dans les colonnes de La Provence . C’est très bien d’avoir porté 100 fois le maillot de l’OM. Je me sens de mieux en mieux. C’est une fierté d’être le deuxième plus ancien de l’effectif derrière Valentin (Rongier), à égalité avec Pape (Gueye), a t-il ajouté.

L’international argentin a connu plusieurs entraîneurs sur le banc marseillais: André Villas Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor et désormais Gennaro Gattuso. Le technicien croate l’a particulièrement marqué: « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu. Son système, son exigence m’ont beaucoup plu. Je savais qu’il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m’a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l’en remercie« , a affirmé le défenseur central de l’OM.