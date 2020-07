Mercato OM : « La masse salariale sera considérablement diminuée la saison prochaine! »

Extrait du dernier DFM de ce lundi 06/07/2020. Notre journaliste Benjamin Courmes estime que la direction peut faire comme par le passé, laisser filer des joueurs libres et ainsi faire bosser considérablement la masse salariale…

Dans le cadre d’un débat sur les prolongation de contrat, notre journaliste Benjamin Courmes évoque la possibilité de voir partir plusieurs titulaires libres l’été 2021…

Si tu vires Strootman c’est jackpot !

« Si McCourt part du principe, mon coup de poker c’est de garder Thauvin un an et valoriser le club et certains joueurs avec la Ligue des Champions… Il n’arrivera peut être pas a tout combler mais la saison prochaine, la masse salariale sera beaucoup plus basse. Car Mitroglou, Germain, Thauvin et Mandanda seront en fin de contrat et ont de gros salaire. Payet a lissé son salaire, et si tu vires Strootman c’est le jackpot. Tu te retrouves avec une masse salariale assainie. C’est un argument fort, mais si les élimines tous, l’équipe n’a plus la même gueule… » Benjamin Courmes – source : FCMarseille (06/07/2020)

