Mercato OM : La méthode originale de Longoria pour chiper Clauss à Lens !

D’après le journal L’Equipe, Pablo Longoria a usé d’une astuce un peu particulière pour s’attacher les services de Jonathan Clauss à l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille a réalisé un beau mercato avec 12 recrues cet été ! D’après le journal L’Equipe, Pablo Longoria a été très original dans sa méthode pour chiper Jonathan Clauss qui était encore sous contrat avec le RC Lens.

Hans Hateboer, la fausse piste de Longoria

Maintenant que le mercato est terminé, le quotidien sportif a évoqué quelques faits surprenants de ces deux mois intensifs de recrutement pour les clubs. D’après le média spécialisé, Pablo Longoria aurait fait croire à tout le monde qu’il possédait un accord ave le Néerlandais Hans Hateboer de l’Atalanta Bergame.

Cette information est donc arrivée aux oreilles de l’entourage de Jonathan Clauss qui a accéléré la venue de leur joueur à l’OM pour ne pas que cette occasion lui passe sous le nez. Le plan du président de l’OM aura fonctionné puisque Clauss signe finalement à l’OM en mettant la pression à Lens !

Longoria détaille son mercato d’été 2022

« Les profils? Ce n’est pas seulement une question de technique mais surtout de mental, et la je crois qu’on a pris des joueurs mentalement plus forts. Quand on achete un joueur on achète pas seulement un joueur technique, mais aussi un mental, comment il s’adapte dans un groupe. Nous sommes très contents de cette transformation et du mercato qu’on a fait. (…) La première chose, j’étais au téléphone une heure et demi avec Frank. Il est beaucoup avec nous, engagé dans les discussions. Il est content de l’amélioration, du mercato, de ce qu’on a fait comme équipe. il a l’ambition. Pour moi, l’ambition c’est pas l’argent. On a un propriétaire qui est solide, qui nous soutient. Si l’ambition c’est mettre chaque année 100millions… Je crois pas à ce type de football. Pour moi le football d’aujourd’hui et de l’avenir, c’est ça, je crois pas à un football où un propriétaire arrive pour mettre 200 millions. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/22)