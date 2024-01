Mercato OM: La mise au point de Longoria concernant le négociations autour du départ de Vitinha !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Vitinha peut-il quitter l’OM cet hiver ? Des discussions avec le Genoa ont été confirmées par le président Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse de présentation de Quentin Merlin.

Alors que des discussions sont évoquées entre l’OM et le Genoa concernant Vitinha (voir ci-dessous), Pablo Longoria a confirmé les contacts mais a été clair. « Il y a des discussions avec le Genoa pour Vitinha, mais on ne veut pas d’un prêt sec. Il y a d’autres choses qui rentrent en compte avec le Genoa (Malinovskyi). »

Il y a des discussions avec le Genoa pour Vitinha, mais on ne veut pas d’un prêt sec

#Longoria : « Il y a des discussions avec le Genoa pour Vitinha, mais on ne veut pas d’un prêt sec. Il y a d’autres choses qui rentrent en compte avec le Genoa (Malinovskyi). » #OM #liveFCM pic.twitter.com/bj2qHhGSej — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024



Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « Ces dernières heures, le Genoa a tâté le terrain avec l’Olympique de Marseille pour Vitinha, l’avant-centre portugais né en 2000. Les contacts se poursuivent dans ces dernières heures. Ruslan Malinovskyi, prêté au Genoa par l’OM, ​​serait également intégré à l’opération. Les Rossoblu anticiperaient le rachat du milieu offensif ukrainien dans cette double opération. »

Malinovskyi + Viniha dans un deal avec le Genoa ?



Ancien secrétaire général de l’OM et proche du regretté Pape Diouf, Julien Fournier, également ex-directeur général de Nice, est revenu sur le travail de Pablo Longoria à Marseille dans une interview accordée à La Provence et au 1899 l’Hebdo. D’après lui, il n’y a aucune idée directrice dans les choix de l’Espagnol qui interpellent, notamment dans le recrutement de Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr.

A LIRE AUSSI: Ex-OM: Ünder fait de nouveau parler de lui !

« L’OM s’est planté sur les joueurs talentueux comme Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr »

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Veretout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis, a confié Fournier. Vitinha, Ounahi, Ndiaye, Sarr : tous ces mecs devraient te permettre de les développer et de les vendre extrêmement cher pour réinvestir l’argent dans ton équipe et faire grossir la valeur de l’effectif. Pour moi, quand tu investis 1€ sur ce genre de joueurs, tu dois vendre 3€. Quand tu mets 15M€ sur Ismaïla Sarr, tu sais déjà que tu ne le vendras jamais 45M€. Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ? Si tu as 8 joueurs d’actifs (des éléments qui ont une valeur minimum de 20M€), tu peux en vendre un l’année où tu ne fais pas la Ligue des champions sans que ton projet tombe à l’eau », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI: OM: « Vitinha 35 millions d’euros… avec 5 millions, j’en trouve 74 en France des jeunes meilleurs que lui ! »

« À l’OM, il n’y a pas de dirigeants qui ont réussi à rester lucides »

Toutefois, Julien Fournier admet qu’il est difficile d’être compétent sur la durée à l’OM : « Il faut être indulgent. Tu vois un bon dirigeant à sa capacité à rester performant et lucide. À l’OM, il n’y a pas eu de dirigeants qui ont réussi à rester lucides. Nous compris avec Pape Diouf, on n’avait plus la même fraîcheur sur la fin. À Nice pareil, j’étais beaucoup moins performant sur la fin. Si tu n’es pas bien entouré, tu ne peux pas durer. Longoria est arrivé avec sa fraîcheur, son envie, et il a été bon. Aujourd’hui, il est moins performant, mais ça n’en fait pas un mauvais président, ni un mec à jeter à la poubelle.»