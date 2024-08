Mercato OM : La mise au point de Longoria sur le loft et les priorités de fin de recrutement !

L’OM a présenté ce lundi trois de ses nouvelles recrues. Ismael Koné, Derek Cornélius et Pierre Emile Hojbjerg. A la fin de ces présentation, le président Pablo Longoria a évoqué le mercato.

Interrogé sur le mercato, Pablo Longoria a évoqué les joueurs poussés vers la sortie comme Gigot, Mbemba, Veretout ou encore Pau Lopez. « Je ne connais aucun club qui résilie les contrats des joueurs, ça n’a aucun sens au niveau économique. Dans le respect des règles et des joueurs sous contrat, chaque joueur connaît sa situation, notamment ceux qui n’entrent pas dans les plans techniques du coach. Pau Lopez? « Il est ici, on attend. La situation de gardien de but n’est pas celle où il y a le plus de mouvements. Le mercato est encore long. » Le président a avoué qu’il aurait aimé que les départs se fassent plus rapidement. « Il faut savoir être patients. Sur les mouvements de sortie, on a quelques retards. On aurait aimé donner un peu plus de vitesse à certaines sorties. »

#Longoria : « Le mercato ferme le 30, on doit écrire un nouveau chapitre, c’est normal d’avoir beaucoup de changements. Le mercato n’a pas trop de mouvement en Europe, on est dans une bonne position. On veut aller ite avant ce premier match de L1. C’est une ambition aussi à long… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 12, 2024

Pablo Longoria a aussi parlé de la fin du recrutement, il sait que De Zerbi a besoin de renforts offensifs. « Numériquement, on a un déficit de joueurs dans le secteur offensif, tout le monde en est conscient. Je considère qu’on va être compétitif dès le premier match, mais sur un plan numérique, un nouveau joueur offensif nous ferait du bien. »