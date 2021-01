Mercato OM : La mise au point de Villas-Boas concernant Diego Costa

Ce vendredi, Pablo Longoria et André Villas-Boas étaient présents au centre RLD afin de présenter la dernière recrue de l’OM Pol Lirola. Le jeune latéral droit espagnol est prêté jusqu’à la fin de la saison par la Fiorentina. André Villas-Boas a été interrogé sur la rumeur d’un refus de l’OM concernant Diego Costa.

Le coach a expliqué que le salaire de l’ancien attaquant de Chelsea n’était pas compatible avec les moyens de l’OM.

#VillasBoas : « Costa touchait 16M€/an, j’ai reçu un message qui me disait qu’il voulait jouer à l’OM, je croyais que c’était une blague. mais il va chercher quelque chose à ce niveau de salaire. » #confOM #liveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 15, 2021

Diego Costa, un salaire inaccéssible

« Diego Costa touche 16 millions d’euros par an hors taxe. J’ai reçu un message d’un numéro inconnu sur Whatsapp qui me disait que Diego Costa voulait venir à l’OM. Je me suis dit que c’était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n’est pas possible pour nous ». André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/01/2021)