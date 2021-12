Mercato OM : La piste Boga sur le point de partir en fumée ?

Tandis que des rumeurs ont circulé lors du dernier mercato estival au sujet d’une possible arrivée du local Jérémie Boga, la piste menant à l’ailier de Sassuolo serait en train de se dissiper selon le site Foot Mercato…

L’été dernier, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a analysé de très nombreuses pistes, et officialisé plusieurs arrivées. Et ce à toutes les lignes. Cependant, le dossier Jérémie Boga ne s’est pas décanté. Et le natif de Marseille pourrait s’engager avec un autre club selon les informations du media Foot Mercato.

🚨Info : L’#Atalanta est en pourparlers avec #Sassuolo pour tenter de signer Jérémie Boga 🇨🇮 cet hiver. • Offre officielle de 18 M€ + bonus refusée. • Pas encore d’accord personnel conclu avec son agent. • Le #Shaktar est également intéressé.@sebnonda https://t.co/vqP0nkWsCa pic.twitter.com/uX4WZ2I6GK — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 3, 2021

L’Atalanta prête à devancer l’OM pour Jérémie Boga ?

En effet selon les sources du site Foot Mercato, l’Atalanta serait en pourparlers avec le club de Jérémie Boga, à savoir Sassuolo, pour organiser l’arrivée du français dès le prochain mercato hivernal. Toutefois, une offre de 18 millions d’euros, assortis de divers bonus, aurait été réfutée par les dirigeants des Neroverdi. Autre mauvaise nouvelle pour Atalanta, le Chakhtar Donetsk serait est aussi en pince sur ce dossier.