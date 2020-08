Mercato OM : La porte andalouse se ferme pour Maxime Lopez ?

L’Olympique de Marseille va devoir vendre des joueurs cet été selon les plans de la phase II du projet selon Jacques-Henri Eyraud. Maxime Lopez paraissait un candidat évident au départ mais…

Pour le moment, si la presse espagnole a beaucoup parlé d’un intérêt du FC Séville pour le Marseillais, aucune offre ne serait encore parvenue aux dirigeants olympiens (voir décla de Villas-Boas plus bas). Pis encore, le club andalous pourrait finalement se tourner vers une vieille connaissance : Ivan Rakitic.

Selon Mundo Deportivo, une offre de 10M€ pour le milieu de terrain croate serait suffisante pour que le Barça accepte de le laisser partir. Le principal intéressé avait déjà fait savoir plus tôt dans la saison qu’il aimerait retourner à Séville un jour…

on n’a pas d’offres pour nos joueurs — Villas-Boas

« J’ai donné au propriétaire mes besoins sur les quatre postes que je viens d’évoquer. Si quelqu’un vient à quitter l’effectif, il doit être remplacé avec un joueur de la même qualité. Ça dépendra de qui s’en va et de son importance pour l’effectif. On a décidé d’agir ainsi. Aujourd’hui, de ce que je sais, on n’a pas d’offres pour nos joueurs. Maxime Lopez au FC Séville ? J’ai vu. Mais officiellement, on n’a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n’ai pas ce type d’information. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux. »

André Villas-Boas – source : La Provence