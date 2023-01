Mercato OM : La porte est ouverte pour une piste offensive de Longoria?

Patrick Vieira a expliqué ces derniers jours que l’avenir de Wilfried Zaha n’est pas bloquée par Crystal Palace. L’international ivoirien prendra la décision lui-même !

Pisté par l’Olympique de Marseille, Wilfried Zaha souhaiterait quitter Crystal Palace au plus vite. Le club de Premier League voudrait en revanche conserver son attaquant le plus longtemps possible. Patrick Vieira, le coach français qui est sur le banc du club de Premier League a évoqué ce dossier en conférence de presse.

Nous voulons grandir avec Wilfried comme l’un de nos leaders, mais la décision doit être la sienne — Vieira

« Wilfried connaît la position du club de football et la décision lui reviendra. Quand il sera prêt, nous écouterons ce qu’il a à dire. Mais tout le monde sait que nous voulons qu’il reste dans notre club de football. Nous voulons grandir avec Wilfried comme l’un de nos leaders, mais la décision doit être la sienne. » Patrick Vieira – Source : Conférence de presse (25/12/22)

Patrick Vieira places decision firmly on Wilfried Zaha over his Crystal Palace future https://t.co/98VjzZ0JYC — South London Press (@SthLondonPress) December 26, 2022

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Il y a près d’un mois, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)