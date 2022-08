Mercato OM : La porte s’ouvre pour Bakambu ?

Même si pour l’instant Cédric Bakambu ne semble pas dans l’optique d’un départ, le Celta Vigo aurait enfin réglé le dossier Mina et devrait s’atteler à convaincre l’attaquant de l’OM…

Cela fait fait plusieurs semaines que le Celta Vigo s’intéresse au profil de Cédric Bakambu. Le club espagnol devait d’abord régler le cas de Santi Mina. et c’est chose faite. L’attaquant de 26 ans, au cœur d’un scandal (ce dernier a été condamné pour un délit d’abus sexuel), devrait rejoindre l’Arabie Saoudite, plus précisément Al Shabab selon FootMercato. Le Celta va pouvoir maintenant tenter de faire changer d’avis Bakambu qui ne serait pas dans l’optique d’un départ.

Mina s’en va, le Celta va devoir convaincre Bakambu !

En effet, selon les informations de Relevo, le Celta Vigo n’arrête pas de contacter l’entourage de Cédric Bakambu. Ce dernier aurait cependant fait savoir qu’il ne voulait pas quitter l’Olympique de Marseille et qu’il souhaitait rester avec sa famille qui est déjà installée dans le sud de la France.

🚨Info : Accord TOTAL trouvé entre Al-Shabab 🇸🇦 et le Celta Vigo pour le prêt gratuit d’une saison de Santi Mina 🇪🇸 pic.twitter.com/OOvv14Za4C — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2022

« Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! » – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)