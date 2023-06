Mercato OM : La précision de Di Meco concernant Galtier !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Eric Di Meco avait confié au micro d’RMC son souhait de voir Christophe Galtier succéder à Igor Tudor. Interrogé ce matin par nos confrères de France 2, il a tenu à tempérer ses propos et évoque plutôt une volonté intime.

Invité de l’émission Télématin, en direct de Marseille, Éric Di Meco s’est exprimé quant à la possible venue de Christophe Galtier à l’Olympique de Marseille. Un des journalistes présent sur place lui a demandé s’il militait pour la venue de l’ancien coach parisien, Di Meco a alors expliqué que : » Non… Il faut savoir que Christophe est un pote et ami de centre de formation. J’aurais aimé, et j’aimerais voir, un jour, Christophe entraîner l’OM, sauf que ce n’est pas le bon timing, il sort du PSG ».

Ce n’est pas le bon timing, Galtier sort du PSG

« J’aimerais voir Christophe Galtier entraîner un jour l’OM même si le favori reste Gallardo » ⚽️⚪️🔵 Eric Di Meco pointe le problème récurrent de l’@OM_Officiel : garder son entraîneur. #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/cMRPn3D484 — Telematin (@telematin) June 15, 2023

Cependant, l’ancien international français a précisé qu’il aimerait toujours voir son ami coacher l’OM dans le futur, lorsque la pilule sera passée pour les supporters marseillais.

Di Meco pas contre l’arrivée de Gallardo

Interrogé sur la question de futur coach olympien, l’ancien défenseur a avoué avoir un faible pour l’ancien entraîneur de River Plate : « J’aimerais aussi bien voir Marcelo Gallardo, car il a un super CV en Amérique du Sud. Il a connu la Ligue 1 et j’aimerais bien le voir entraîneur de l’OM ».