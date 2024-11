Mercato OM : la presse italienne insiste pour ce talentueux milieu de terrain…

L’OM semble avoir jeté son dévolu sur l’un des talents de Serie A cette saison : Reda Belahyane. À seulement 20 ans, ce milieu défensif marocain, passé par l’OGC Nice et actuellement à l’Hellas Verona, est l’un des jeunes joueurs qui se fait remarquer dans le championnat italien. Après un transfert initial de 500 000 €, son prix a explosé pour atteindre désormais 5 millions d’euros, selon Transfermarkt.

D’après les informations du Corriere di Verona, l’OM ne se contente pas de suivre Belahyane, mais le considère comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain dès le mercato de janvier. Le profil du joueur, très apprécié pour sa capacité à récupérer les ballons, sa vision du jeu et sa technique de relance, correspond parfaitement aux besoins de l’équipe phocéenne. En l’intégrant, l’OM pourrait renforcer son entrejeu et offrir une alternative solide à des joueurs comme Hojbjerg et Rabiot. Quid de Rongier et Kondogbia…

L’OM cible Belahyane… concurrence en Serie A

Cependant, l’OM ne sera pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs de Serie A, dont la Fiorentina et la Lazio, sont également intéressés par Reda Belahyane, dont les performances cette saison n’ont pas manqué d’attirer les regards des recruteurs italiens. Le jeune marocain, qui a su s’imposer rapidement à Verona, pourrait donc faire l’objet d’une rude concurrence lors du mercato hivernal.

Un investissement à long terme pour l’OM

L’OM souhaite probablement sécuriser ce dossier rapidement, avant que le prix de Belahyane ne grimpe davantage. À 20 ans, le joueur possède encore un grand potentiel de progression et pourrait s’imposer comme l’un des futurs talents de Ligue 1. Pour l’OM, ce transfert représenterait non seulement un renfort immédiat, mais aussi un investissement pour l’avenir.

En résumé, Reda Belahyane est un joueur à suivre de près pour le mercato de janvier. L’OM a une opportunité à saisir, mais devra faire face à la concurrence pour convaincre l’Hellas Verona de céder son jeune talent.