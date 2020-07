Mercato OM : On en sait plus sur les qualités de Balerdi…

L’OM a officialisé mardi sa seconde recrue. Le jeune défenseur central ou milieu de terrain Leonardo Balerdi a été prêté par Dortmund. Sur RMC, le rédacteur en chef de Lucarne Opposée a détaillé le jeu du nouveau défenseur de l’OM…

Leonardo Balerdi (21 ans) s’est engagé avec l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non automatique estimée à 14M€. Si le jeune défenseur argentin n’a pas effectué énormément d’apparition avec Dortmund (7 matchs de championnat cette saison), il apparaît comme un joueur combatif. L’ancien joueur de Boca Juniors à le profil d’un joueur propre techniquement, élégant. Nicolas Cougot a donné des précisions sur le profil de Leonardo Balerdi.

À la base, c’était un milieu de terrain – nicolas cougot

« On attendait beaucoup de lui à Dortmund. À la base, c’était un milieu de terrain, ce que l’on appelle un cinco. Il est assez rapide, sa principale qualité c’est qu’il lit bien le jeu. Il anticipe bien. On voyait des choses dès le début. Il va très vite à la récupération du ballon. Il peut remettre l’équipe dans le bon sens. Il a la tête levée. Il est assez propre des deux pieds et est solide techniquement même si on va y aller mollo ». Nicolas Cougot – Source : RMC (23/07/2020)