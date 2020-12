Mercato OM : La prolongation problématique d’Amavi, la dernière erreur de Zubizarreta ?

Jordan Amavi est dans sa dernière année de contrat avec l’Olympique de Marseille. Les négociations pour sa prolongation sont en cours mais la situation est peu confortable pour les dirigeants du club. Elle aurait pu être réglée il y a bien longtemps…

L’Équipe nous apprend en effet que l’affaire a trop traîné sous la direction d’Andoni Zubizarreta qui aurait dû initier des discussions à l’hiver dernier pour le latéral gauche qui revenait bien à l’époque. Au lieu de ça, Pablo Longoria s’est retrouvé dans l’urgence à son arrivée au club.

Les représentants du joueur se savent en position de force et demandent donc logiquement une augmentation salariale pour un joueur émargeant à 180 000€/mois. Après une première offre de l’OM, ses agents auraient fait une contre-proposition mais rien n’a filtré au niveau des chiffres…

Quand Villas-Boas parlait du sujet…

« Sur les prolongation, on n’a pas encore démarré de discussions avec Maxime Lopez. On a démarré un peu avec Jordan Amavi, pas officiellement mais on a eu des échanges avec Florian Thauvin. Il manque Lopez, Bouna Sarr. Petit à petit on va regarder pour prendre la meilleure décision » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (19/09)