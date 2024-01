Mercato OM : La promesse d’Ulisses Garcia !

Arrivé très rapidement à l’Olympique de Marseille et avec très peu de fuite, Ulisses Garcia s’est exprimé au média du club sur sa signature. Il promet des centres aux attaquants !

L’OM a officialisé l’arrivée d’Ulisses Garcia au poste de latéral gauche. Le Suisse a signé en provenance des Young Boys pour notamment remplacer Renan Lodi, parti à Al Hilal cette semaine. L’Olympique de Marseille a publié une vidéo de Garcia qui évoque son arrivée et sa promesse envers les attaquants olympiens !

Je vais apporter à l’OM mon envie, mon pied gauche et beaucoup de centre pour les attaquants !

« Je ressens beaucoup de fierté, je suis très honoré et très content d’être là ! Tout est allé très vite, c’est vrai. Mon agent m’a parlé de quelques discussions qu’il y avait il y a à peu près une semaine. C’est vrai que dans le week-end, j’ai eu un appel avec Mehdi Benatia et ensuite en 2 jours, c’est allé très vite en terme de négociations, révèle Ulisses Garcia à l’OM. Pour moi l’OM, c’est un club très prestigieux. Je dirais même le meilleur club de France. Un très grand club en Europe. Je vais apporter à l’OM mon envie, mon pied gauche et beaucoup de centre pour les attaquants ! Aussi, de la joie de vivre dans le groupe. La Ligue 1 c’est un championnat qu’on suit tous en Suisse. On voit bien que l’OM est un grand club dans ce championnat. On aime suivre ces matchs de Ligue 1, le niveau relevé qu’il y a ici… Le Vélodrome? Oui j’ai bien entendu les fans en feu ici. Je m’impatiente de pouvoir jouer ici. C’est un rêve pour moi qui devient réalité et j’ai hâte que ça commence ! Je suis très content d’être parmi vous ici, j’espère donner beaucoup de bonheur et qu’on puisse célébrer beaucoup de victoires ensemble. Allez l’OM ! »