Mercato OM : La proposition pour récupérer Maelhe !

D’après la presse italienne, l’Olympique de Marseille bataille pour récupérer Joakim Maehle cet été ! Le latéral droit pourrait débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’Olympique de Marseille se renforce offensivement depuis quelques semaines avec l’arrivée d’Aubameyang et celles de Ndiaye et Ismaila Sarr qui pourraient être débloquées dans les prochains jours. Seulement, défensivement, les Marseillais doivent aussi récupérer des latéraux pour épauler Renan Lodi et Jonathan Clauss qui sont les seuls à pouvoir occuper ces postes à droite et à gauche pour le moment.

L’OM veut Maehle en prêt avec option d’achat?

D’après les informations de la Gazzetta Dello Sport en Italie, l’Olympique de Marseille a de nouveau contacté l’Atalanta Bergham pour récupérer Joakim Maehle. Le Danois, ancien joueur de Genk, avait déjà failli rejoindre l’OM en octobre 2020 mais le dossier n’avait pas pu être finalisé. Il avait finalement filé dans le club italien où il a performé depuis son arrivée.

L’OM s’est de nouveau penché sur son cas, tentant de le récupérer en prêt en insérant une option d’achat. L’Atalanta ne semble pas contre un départ de son latéral droit mais voudrait plutôt une option d’achat obligatoire pour autoriser le transfert. A voir si l’OM va céder à cette demande et à quelle hauteur sera cette option d’achat.

Selon @Gazzetta_it, l’#OM demanderait un prêt avec option d’achat pour Joakim Mæhle. 👉 L’Atalanta souhaite un prêt avec Option d’achat Obligatoire. pic.twitter.com/PbWntLx9cQ — OManiaque (@OManiaque) July 23, 2023

L’OM pas fermé à un départ de Clauss ?

Sur le côté droit, le soldat Clauss est toujours là mais n’oublions pas qu’il n’a pas joué au poste de défenseur droit à 4 de façon régulière depuis le début de la saison 2019-2020 lorsqu’il évoluait à l’Arminia Bielefeld en deuxième division allemande. Selon FootMercato, « le nouveau coach des Olympiens n’a pas forcément une confiance absolue en l’ancien Lensois pour l’installer durablement au poste de latéral droit. Avec de nombreuses lacunes défensives, l’international français pourrait même quitter la Canebière puisque, l’OM n’est pas fermé à une vente dès cet été. En attendant, la direction marseillaise continue de travailler. »

Compliqué donc de se projeter en ce qui concerne les latéraux marseillais, mais une chose est sure, Jonathan Clauss ne pourra ni se dédoubler pour jouer tous les rôles ni assurer tout seul, lui qui a beaucoup enchainé les matchs ses dernières années et a montré des signes de fatigue récemment.