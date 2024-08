Mercato OM : La Provence confirme pour Soglo !

Emran Soglo pourrait quitter l’OM cet été, le milieu de terrain de formation n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Selon La Provence, les dirigeants marseillais lui ont transmis une offre de prolongation jusqu’en 2027, mais ni les conditions, ni le timing, ni la forme n’a convaincu le joueur d’étendre son contrat. Le Franco-anglais a quitté le groupe professionnel en début de semaine pour rejoindre celui de la réserve, entraîné par Jean-Pierre Papin.

Toujours concernant le côté gauche l’OM s’active pour dénicher son ailier. On apprenait cette semaine que l’Olympique de Marseille s’était également positionné sur Jonathan Rowe. Selon les informations du journaliste Italien Fabrizio Romano, l’OM a transmis une offre au club anglais. Des discussions ont ainsi été entamées entre toutes les parties. Le natif de Londres pourrait être une recrue de choix pour améliorer le secteur offensif du collectif marseillais. Rowe a marqué 12 buts et a délivré 2 passes décisives, en 31 matchs joués au cours de la dernière saison.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille send formal bid to Norwich for Jonathan Rowe.

He’s among targets for OM as talks took place on player side and now also club to club. pic.twitter.com/JiOagdrm6l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024