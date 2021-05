Mercato OM : La raison pour laquelle Thauvin hésite à rester malgré le forcing de Sampaoli…

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille librement. Pourtant, Jorge Sampaoli veut conserver l’attaquant et aurait demandé à Longoria de le prolonger. Selon Florent Germain, il y a une raison pour laquelle ça tarde…

Pablo Longoria s’était exprimé il y a quelques jours à propos de la prolongation de Florian Thauvin et celle de Jordan Amavi qui tardent un peu. Le président de l’Olympique de Marseille étaient plutôt positif à ce sujet : « On avance. Nous sommes toujours en discussion. C’est un signal positif, très positif ! Mais il faut rappeler que la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est très compliqué »

IL TROUVE QUE LES SUPPORTERS SONT DURS AVEC LUI — GERMAIN

Selon Florent Germain qui était dans l’After sur RMC, Pablo Longoria s’active en coulisse pour prolonger Florian Thauvin mais ce dernier hésite pour une raison bien particulière…

« Sampaoli veut garder Thauvin. Et Longoria veut faire plaisir à Sampaoli. Thauvin était partant. Mais Sampaoli s’est mis en tête de le garder. Donc Longoria est en train de négocier avec le joueur et ses agents. Les discussions continuent, c’est un signe positif. Mais je ne sais pas s’il a envie de rester à 100 %… Il trouve que les supporters sont durs avec lui. Les supporters ont envie de changement. Ça pèse dans son esprit. Il réfléchit encore beaucoup » Florent Germain – Source : After Marseille RMC (03/05/21)