Mercato OM : La réponse de De Zerbi sur Bennacer et la fin du recrutement !

Avant le déplacement à Toulouse pour le match TFC – OM samedi soir, Roberto De Zerbi était en conférence de presse au centre RLD ce vendredi. Le coach a été interrogé sur le mercato et la rumeur Bennacer.

Roberto De Zerbi s’est montré satisfait du mercato et a donné des précision sur les recrutement de dernière minute. « Il faut prendre des joueurs uniquement s’ils amènent un plus. Bennacer n’est pas un joueur de l’OM donc je ne peux pas en parler mais on connaît tous ses qualités. (…) Je suis content de l’effectif, il faut voir ce que l’on peut encore faire. Le club a fait un gros travail. Tous les joueurs n’ont pas accepté de partir donc ce n’était pas simple de recruter. Le club a vraiment bien travailler. J’aime être honnête, et avec les difficultés sur ce mercato, notamment sur les départs, on a bien fait. L’OM a démarré un projet. Pour bien faire, ça prend du temps et il faudra plusieurs fenêtres. »

