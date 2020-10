Mercato OM : La réponse de Genk concernant Maehle !

Dans les dernières heures du mercato, l’OM avait bouclé l’arrivée du remplaçant de Bouna Sarr. Mais finalement Joakim Maehle ne s’est pas engagé avec Marseille suite à une surenchère de dernière minute du club belge. Le directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé a donné sa version des faits…

Le directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé est revenu sur le dossier Maehle.

L’offre (de l’OM) était attrayante et beaucoup de clubs auraient directement accepté

« Ils pensent que nous aurions dû être plus flexibles. L’offre était attrayante et, en ces temps de crise sanitaire, beaucoup de clubs auraient directement accepté. Mais tout le monde doit s’y retrouver dans ce genre de transaction et ce n’était pas le cas pour nous. (…) Nous savons qu’il partira, il est trop beau pour rester ici. Je ne connais pas de meilleur coéquipier que Joakim et cela a rendu la décision encore plus difficile ».

Dimitri De Condé – source : Het Laatste Nieuws (19/10/2020)

Le latéral droit danois avait donné son sentiment suite à ce retournement de situation…

ILS M’ONT MENTI, À MOI ET À MA FAMILLE EN PLEIN VISAGE, JE SUIS TRÈS DÉÇU — JOAKIM MAEHLE

« Lorsque j’ai reçu l’appel du directeur sportif me disant que l’accord a échoué, je me suis assis sans voix. J’ai jeté le téléphone loin de moi. Je n’avait rien à dire. Je me suis senti piétiné. C’était dur de dormir. Le DS m’a dit qu’il n’y a pas eu d’accord car ils ont demandé un peu plus d’argent. Je suis très déçu. Vous pouvez également le sentir chez le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria, si vous avez lu ce qu’il a dit, à quel point il a été déçu. Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu. Ce que vous pouvez lire sur 12-13M€ est exact. Je ne connais pas les détails, mais je sais que Genk avait un bonus qui est venu du conseil d’administration à la dernière minute. »

Joakim Maehle – source : B.T. Sport (08/10/2020)