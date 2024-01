Mercato OM : La réponse des clans Gueye et Clauss au gros coup de pression de Longoria !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La fin du mercato de l’OM pourrait être un peu folle. En effet, Pablo Longoria a clairement mis la pression sur une partie de ses joueurs, il affirment que ceux qui n’ont pas la mentalité pour se faire mal, il faudra venir discuter pour partir.

Le président a clairement pointé du doigt Pape Gueye qui n’a pas répondu aux offres de prolongation de contrat. De plus, l’attitude de Jonathan Clauss a été pointé du doigt, plusieurs médias affirment que l’OM l’a mis sur le marché car des doutes existent sur son investissement.

#Longoria : « Pape #Gueye c’est différent, on a proposé deux offres de prolongation. Il avait un gros niveau d’engagement à l’entrainement mais je dois défendre l’intérêt du club. La non réponse, ce n’est pas respecter le club. On souhaite trouver une porte de sortie pour lui… pic.twitter.com/zlnaxJqhyT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024

L’Equipe a fait le point ce mardi sur les joueurs susceptibles de partir avant la fermeture du mercato hivernal. Pape Gueye a eu deux offres, « ses représentants ont demandé une réunion au retour de la CAN, mi-février, pour discuter de cette offre et surtout du projet sportif autour du milieu de terrain. » La déclaration de Pablo Longoria fait réagie, « dans son entourage, on se dit surpris par le ton des dirigeants marseillais et la gestion globale du timing. » L’OM ne veut pas voir partir l’international sénégalais libre à la fin de la saison, et le joueur ne veut pas quitter Marseille cet hiver. Le quotidien sportif précise qu’un bras de fer pourrait intervenir.

Bras de fer à venir pour Clauss et Gueye ?

Concernant Jonathan Clauss, la pression est moins frontale. Cependant, le message passé par les média RMC et l’Equipe est sans équivoque. Des doutes existes sur sa motivation à 6 mois de l’Euro. Le quotidien sportif précise qu’un départ cet hiver n’est pas dans les plans de l’international français. « Cette issue n’est pas du tout dans les plans de Clauss, ni de son entourage, même si le mercato réserve parfois des surprises de dernière minute. Le départ du latéral droit, sous contrat jusqu’en juin 2025, était plutôt programmé cet été. »