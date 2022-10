Mercato OM : La révélation de Nuno Tavares sur le Sporting

A la veille de la rencontre face au Sporting en Ligue des Champions, Nuno Tavares explique dans les colonnes de La Provence, pourquoi il a signé dans ce club portugais quand il était enfant.

Lors du mercato d’été 2022, l’Olympique de Marseille a fait signer Nuno Tavares en tant que piston gauche. Le Portugais formé à Benfica a également joué au Sporting lorsqu’il était enfant. Ce mercredi, il y retournera mais cette fois avec le maillot de l’OM pour le match retour des phases de poules de Ligue des Champions.

J’ai rejoint le Sporting pour faire comme mon idole, Cristiano Ronaldo

A quelques heures du coup d’envoi de ce match entre l’OM et le Sporting, La Provence a interrogé le joueur qui appartient toujours à Arsenal. Nuno Tavares a expliqué pourquoi le club portugais a toujours une importance particulière dans son coeur les raisons qui l’ont poussé à y signer.

A LIRE AUSSI : OM : « Valbuena a plus marqué l’histoire de Marseille que Payet »

« Lors d’un tournoi à Estoril, j’ai terminé meilleur buteur. Le Sporting m’a repéré à cette occasion. Je ne suis pas allé les chercher, ce sont eux qui sont venus. Si ça a été facile pour un supporter de Benfica de signer au Sporting ? Quand on est enfant, on ne se pose pas ce genre de question. On joue juste pour le plaisir, pour se distraire. Le Sporting m’a bien accueilli. Je suis un peu devenu sportinguista. Une psychologue, Anna Vieira, m’a aidé, déjà parce que j’étais le plus jeune. J’étais très timide. J’ai tout de suite joué un tournoi appelé Mondialito. Elle m’a mis en confiance. Elle a été un soutien psychologique important. A mon arrivée, j’étais très jeune, j’étais le petit garçon gentil, il me manquait un peu d’agressivité sur le terrain. J’ai appris à être plus agressif. J’ai rejoint le Sporting pour faire comme mon idole, Cristiano Ronaldo. Je ne peux pas avoir meilleur modèle. J’ai fait comme lui, je suis allé au Sporting. Après, chacun prend son chemin » Nuno Tavares – Source : La Provence (11/10/22)