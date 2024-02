Mercato OM : La Roma bloque le dossier Celik ?

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un latéral droit avant la fin du mercato. Lorenz Assignon file à Burnley et le dossier Celik semble bloqué. Jonathan Clauss ne devrait pas quitter l’OM cet hiver…

Selon Gianluca Di Marzio, « Celik la transaction est en attente avec l’OM et Galatasaray en raison des offres. Les deux clubs proposent à l’AS Roma un prêt avec option d’achat, tandis qu’un transfert permanent serait accepté. » Jonathan Clauss devrait rester et donc garder sa place.

#Celik deal is in stand-by with both @OM_Officiel and @GalatasaraySK due to the formula. Both clubs are offering @OfficialASRoma a loan plus buy-option, while a permanent transfer would be accepted. @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 1, 2024