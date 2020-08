Mercato OM : La rumeur Jean-Clair Todibo, du vent ?

Il a été annoncé proche de l’OM par le journal Sport. Mais il semblerait que nos confrères espagnols se soient un peu emballés… Plusieurs autres sources ont balayé la rumeur d’une arrivée proche de Jean-Clair Todibo à l’OM.

C’était la grosse rumeur du jour. Selon le journal espagnol sport, le défenseur central français Jean-Clair Todibo (20 ans, FC Barcelone) était proche de s’engager à l’OM. Mais après plusieurs vérifications, il semblerait que cela ne soit pas le cas. Même s’il a été déclaré transférable, le Guyanais semble encore loin de l’Olympique de Marseille.

AUCUNE APPROCHE RÉCENTE DU CLUB, ET UN PRIX PROHIBITIF.

En réponse à cette rumeur, Foot Mercato a annoncé que l’OM n’a effectué « aucune approche ces derniers temps » concernant Todibo. De plus le Barça a besoin d’argent et souhaite une vente de leur défenseur, pour un montant compris entre 25 et 30 millions d’€. Montant que l’OM n’est bien évidemment pas en mesure de payer. Un prêt parait une option improbable également. Le Barça à besoin d’argent, et l’OM est déjà bien fourni en défense centrale… A moins qu’un départ de Duje Caleta-Car vienne changer la donne. Mais pour l’instant, on en est pas la.