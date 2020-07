Mercato OM : La rumeur Ricardo Quaresma… utopique!

Extrait du dernier numéro de l’Apéro Mercato. Présent lors de cette dernière émission aux côtés de Mourad Aerts, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti a évoqué le cas de Ricardo Quaresma.

Récemment libéré par le club turc de Kasimpasa, Ricardo Quaresma (36 ans) est libre de s’engager où il veut. Forcément, le nom de l’international Portugais a été évoqué comme une rumeur à l’OM. Mais pour Fabrice Lamperti, cette piste parait utopique. Quaresma ne collant pas au profil recherché par André Villas-Boas pour renforcer l’équipe.

L’OM cherche des profils jeunes

Quand j’entends parler de joueurs de plus 25 ans, qui coûtent un peu d’argent, je fronce les sourcils. Sauf départ d’un joueur de l’effectif sur lequel compte André Villas-Boas. Là il a été clair, le joueur en question sera remplacé. Et peut être, en cas de grosse opportunité, ça sera par un joueur un peu plus expérimenté… Et encore la grosse opportunité, ça dépend aussi elle est à combien. On a parlé de Quaresma hier… Bon joueur, mais ça me parait extrêmement utopique. Fabrice Lamperti – source : FCMarseille (30/07/2020)

