Mercato OM : La rumeur sur un international français refroidit !

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international français Benoît Badiashile (2 sélections). Cependant, selon les informations de Foot Mercato, cette piste semble très peu réaliste.

En effet, le défenseur central de 23 ans, actuellement sous contrat avec Chelsea, a été évoqué comme une piste potentielle du club phocéen, en quête d’un défenseur central droit pour le prochain mercato. Une rumeur qui serait donc malheureusement infondée selon Foot Mercato.

Aucun contact avec l’OM

D’après le média spécialisé sur le mercato, aucun contact concret n’a eu lieu entre l’entourage du joueur et l’OM, malgré les rumeurs. De plus, Badiashile, qui a rejoint les Blues en janvier 2023 pour un montant de 38 millions d’euros en provenance de Monaco, serait plutôt suivis par des clubs allemands et italien. De plus le média nous informe également que l’ancien monégasque ne semble pas pressé de quitter Londres. Bien qu’il ait connu des hauts et des bas depuis son arrivée, notamment à cause de plusieurs blessures qui l’on déjà tenu éloigné des terrains plusieurs mois, le jeune défenseur resterait concentré sur son avenir à Stamford Bridge.

Benoît Badiashile (Chelsea) intéresse des clubs allemands et italiens. En revanche, pas de contact avec l’OM pour le moment. Il souhaite rester à Chelsea à l’heure actuelle. https://t.co/uNLHEqNLTo — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) November 29, 2024

L’OM, en quête d’un défenseur central droit devra donc se tourner vers d’autres pistes comme celle menant au défenseur brésilien de la Juventus, Danilo. En effet, selon les informations de l’EQUIPE, les bonnes relations entres la Juventus et l’OM pourrait permettre d’avancer sérieusement dans ce dossier.

