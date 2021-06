Mercato OM: La somme astronomique que réclamerait Sassuolo pour Boga

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Alors que Jérémie Boga, souhaite quitter Sassuolo cet été, il serait une piste privilégiée de Pablo Longoria. Côté joueur, il serait même très emballé à l’idée de rejoindre l’OM…

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Des belles performances, qui incitent les dirigeants italiens à le vendre au prix fort. Alors que les premiers montants annoncés étaient autours des 20 millions d’euros, Sassuolo seraient en fait bien plus gourmand que prévu. Alors que l’ailier arrive en fin de contrat la saison prochaine, son club italien souhaiterait le vendre entre 35 et 40 millions d’euros, d’après La Provence.

Jérémie Boga rêve de l’OM

A LIRE : Mercato OM : Bouhafsi donne des détails sur le dossier Guendouzi ! « Ça a avancé ces derniers jours »

Toujours selon les informations du quotidien régional, l’ancien joueur de Chelsea rêverait de porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Le club olympien ne serait pas le seul club intéressé, puisque le LOSC et Lyon seraient très chauds à l’idée d’engager le natif de Marseille. L’ailier de 24 ans, avait confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)

SAMPAOLI A ENCORE BESOIN DE JOUEURS POUR VRAIMENT LANCER SON TRUC — LOPEZ

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était sur notre plateau de 20h à 21h lors de notre live qui a duré 16h. Ce dernier s’est exprimé sur le mercato de l’OM, le jeu proposé à Sassuolo mais également celui de Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu connaître à Marseille. Malgré tout, il pense que ça aurait pu coller !

A LIRE : Mercato OM: Pas encore d’offres, mais un club anglais prépare une offensive pour Kamara ?

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)