Mercato OM : La spéciale de Pol Lirola qui risque de plaire aux supporters marseillais !

Pol Lirola serait tout proche de s’engager à l’OM en prêt avec option d’achat selon RMC. Johann Crochet, spécialiste de la Serie A pour la radio française explique quelles sont les qualités du latéral droit.

Depuis le départ de Bouna Sarr, l’OM chercherait un remplaçant digne de ce nom afin d’épauler Hiroki Sakai. Pour ce faire, les dirigeants marseillais ont multiplié les pistes, notamment en Serie A.

C’est d’ailleurs dans ce championnat que l’OM devrait enregistrer sa première recrue. RMC Sport nous affirme depuis ce vendredi soir que le deal serait proche d’être bouclé pour Pol Lirola. Le latéral droit qui évolue à la Fiorentina pourrait débarquer en prêt avec option d’achat.

Pour certains supporters, ce nom est totalement inconnu. C’est pourquoi Johann Crochet, journaliste RMC et spécialiste de la Serie A a publié une vidéo de différentes situations offensives où Lirola excelle. L’Espagnol serait très bon dans ses centres !

Parmi les nombreuses qualités de Pol Lirola, sa qualité de centre, de pied et les zones recherchées (notamment fort devant le but). Je vous ai fait un clip avec quelques exemples à la Fio et à Sassuolo, pour la #TeamOM #OM 👇 pic.twitter.com/cBy5GMYV9E

— Johann Crochet (@johanncrochet) January 8, 2021