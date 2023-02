Mercato OM : La superbe anecdote d’Ounahi sur le rôle d’Harit dans son transfert !

Ce jeudi, la presse était conviée à la présentation du buteur d’hier soir Azzedine Ounahi. L’international marocain a raconté l’influence d’Amine Harit dans son arrivée à l’OM !

#Ounahi : « Amine #Harit, il est arrivé à Doha, je pensais qu’il était pour la Coupe du Monde… Il m’a emmené dans la chambre et il m’a parlé de l’OM directement ! Il était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance. C’est un frère pour moi » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2023

« Amine Harit, il est arrivé à Doha, je pensais qu’il était là pour la Coupe du Monde… Il m’a emmené dans la chambre et il m’a parlé de l’OM directement ! Il était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance. C’est un frère pour moi. J’ai hâte qu’Amine Harit revienne. J’ai hâte de jouer avec lui ! Il a eu un vrai rôle sur mon transfert. Avec Amine on représente le Maroc ici. C’est à l’image des matchs que je regarde à Casablanca. L’ambiance, ça parle que de foot… Le Vélodrome toujours plein. Au Maroc, on connaît l’ambiance. Ils adorent ce club. Avec Harit, on est les chouchous du Maroc ». Azzedine Ounahi – source : Conférence de presse (02/02/2023)