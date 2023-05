Mercato OM : La tendance à un départ de Tudor ?

L’OM s’est incliné 2-1 face au LOSC ce samedi soir à l’occasion de la 36e journée. Une défaite qui condamne les marseillais à rester 3e et donc pas directement qualifié pour la Ligue des Champions. Une situation qui aura des conséquences sur l’avenir de Tudor ?

En direct sur France Bleu Provence, le journaliste Bruno Blanzat a laissé entendre que le coach Igor Tudor pourrait quitter l’OM cet été, cela serait la tendance actuelle.

▶️▶️ Tudor ne devrait pas continuer à l’OM la saison prochaine ! – @brunoblanzat sur France Bleu Provence –#TeamOM #LOSCOM ◀️◀️ pic.twitter.com/0m8lqhseKf — Fanatic0M (@Fanatic0M) May 20, 2023

Le coach Tudor était déçu en conférence de presse après cette défaite à Lille: « On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu les opportunités, ils en ont eu. Ils ont mis un but de plus. Le match était intéressant, ils ont bien préparés le match. Il nous a manqué quelque chose devant. »