Mercato OM: Montant total, somme versée… les détails du transfert de Gerson dévoilés !

En difficulté depuis son arrivée à l’OM cet été, Gerson n’a pas encore montré l’étendu de son talent. Débarqué en provenance de Flamengo, la somme déboursée pour son transfert est parfois passée du simple au double selon les différents médias…

D’après les informations du média brésilien Lance, l’OM aurait déboursé 20,5 millions d’euros pour s’attacher les services de Gerson. Pour le moment, le club marseillais aurait seulement versé environ 5 millions d’euros à Flamengo, pour acquérir 50% des droits du joueur. L’écurie auriverde attendrait encore alors 15,5 millions d’euros de la part de l’Olympique de Marseille.

A l’heure actuelle, Gerson tarde a s’imposer dans le onze titulaire de Jorge Sampaoli…

Je m’interdis de le juger définitivement — Aerts

« Je m’interdis de juger définitivement Gerson. J’attend encore de voir, je ne pense pas qu’il faut se cacher derrière son placement. Par moment, il évolue dans un rôle qui peut s’assimiler à celui d’un milieu relayeur. Aujourd’hui, avant l’entrée de Payet c’était le patron du milieu de terrain. Certains l’ont même trouvé bon sur ce match, donc je m’interdis de le juger définitivement, j’attend de voir sur le long terme. Mais je ne vous cache pas que cette nuit, je vais rêver de Gerson en train de basculer des gens avec son postérieur et faire des passes en retrait. » Mourad Aerts— Source: FCM (31/10/21)

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)

Vu qu’on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits — Sampaoli

« Normalement Gerson joue dans l’axe, là il joue un peu plus haut mais il y a une forte concurrence au milieu, et notre manière de jouer demande des joueurs qui évoluent un cran plus haut. C’est aussi le cas de Mattéo Guendouzi. On pense qu’il peut être performant au poste où on le fait jouer, l’équipe a besoin de lui à ce poste-là. Vu qu’on a un effectif plutôt court, on a besoin de joueurs qui évoluent à différents endroits, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur au positionnement exclusif. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/10/2021)