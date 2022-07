Mercato OM : La voie est libre pour Veretout ?

Alors que FootMercato annonce une offre imminente de la part du Milan pour Jordan Veretout, en Italie, CalcioMercato affirme que le Milan AC n’est plus intéressé. Bonne nouvelle pour l’OM ?

Le nom de Jordan Veretout est associé à l’OM à chaque mercato depuis quelques années maintenant et cette fois pourrait être la bonne. S’il reste deux ans de contrat au milieu de terrain romain, il devrait quitter la capitale italienne cet été. La piste la plus probable serait donc l’Olympique de Marseille selon l’Equipe : « après avoir exploré de nombreuses pistes, ils se sont arrêtés sur le profil de Jordan Veretout, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome. ». Hier, en conférence de presse, Longoria a confirmé l’intérêt marseillais pour le joueur. Cette semaine pourrait être décisive pour le milieu défensif, après les nombreux accords et arrivées annoncés hier par Longoria.

« On connaît Veretout, sa carrière en Italie et avec l’Équipe de France, mais c’est un joueur de la Roma, il faut respecter » Pablo Longoria (19/07/2022)

Aucun concurrent en vue ?

Selon FootMercato, la direction marseillaise s’inquiétait de la lenteur des négociations dans ce dossier et craignait une surenchère de la part de ses concurrents, le Milan AC en tête de ligne. Cependant selon CalcioMercato aujourd’hui, les Rossoneri ne seraient plus intéressés par l’international français (5 sélections), de quoi laisser le champ libre à l’OM. Une arrivée imminente serait donc à prévoir pour Veretout à Marseille.

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)