Mercato OM : Labrune s’explique pour Mahrez (et tente de mouiller Bielsa…)

L’Olympique de Marseille affrontera Manchester City demain en Ligue des Champions. Les marseillais croiseront un certain Riyad Mahrez (29 ans). Le journal L’Equipe rappelle dans ses colonnes du jour que l’international algérien aurait pu porter le maillot de l’OM. En 2014, Vincent Labrune avait rembarré son agent qui l’avait proposé à Marseille lorsque Marcelo Bielsa était l’entraîneur du club olympien.

En 2014, lors du Mercato hivernal, Vincent Labrune reçoit un SMS d’un agent qui lui propose deux joueurs : Riyad Mahrez et Zinedine Fehrat. Le président de l’Olympique de Marseille à cette époque, rembarre sèchement le représentant de ces deux joueurs en lui envoyant un SMS devenu aujourd’hui mythique : « Pensez-vous réellement que des joueurs de Leicester et de l’USM Alger peuvent aujourd’hui avoir leur place à l’OM dans le projet qui est le nôtre ?, avait écrit l’ancien dirigeant l’OM. Bref, de façon à gagner du temps, je me permets de vous préciser que nous essayons d’être professionnels et qualitatif en termes de recrutement et qu’en conséquence la probabilité que nous prenions des joueurs de cette façon est égale à zéro. J’espère que vous ne prendrez pas mal ce message mais je ne supporte pas que l’on me prenne pour un gogo… ».

L’actuel président de la LFP s’est pour la première fois exprimé sur ce sujet dans les colonnes du quotidien sportif L’Equipe ce mardi pour tenter de s’expliquer. Vincent Labrune tente ainsi au passage de mouiller Marcelo Bielsa, l’entraineur de l’OM à cette période pour justifier son choix :

Je n’avait rien contre lui mais je ne connaissais par Mahrez à l’époque. On n’avait pas d’argent. On s’est surtout évertué à prendre le premier choix de Marcelo Bielsa à l’époque, Lucas Ocampos (Monaco) en prêt au mercato d’hiver. » Vincent Labrune – Source : L’Equipe