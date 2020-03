Mercato OM : « Labrune l’avait obligé à partir, ça l’a vacciné ! »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille un peu spécial de ce jeudi avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, Mourad Aerts et Rayane Benmokrane. Retour sur l’info de RMC Sport : Florian Thauvin prolongera-t-il à l’OM ou partira-t-il libre à la fin de son contrat?

Le cas Florian Thauvin fait de nouveau parler dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. L’ailier international français n’est plus qu’à un an de son contrat et pourrait donc partir libre la saison prochaine. Dans ce Débat Foot Marseille un peu particulier, Nicolas Filhol estime que Thauvin a tout intérêt a terminer son contrat avec l’OM pour mieux choisir son club ensuite…

L’équipe de FCMarseille respecte le confinement afin de limiter la propagation du Coronavirus. Pour autant, nos journaliste Ben, Mourad, Nico et Rayane vous propose ce jeudi un DFM spécial en direct de chez eux !

Au menu : les dernières infos sur le Fair Play Financier et l’OM, les conséquences du Coronavirus, les déclarations d’Aulas ou encore les rumeurs mercato. Notre équipe composé de Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol répond aussi à vos question en direct en fin d’émission !

