Mercato OM : L’AC Milan ne lâche pas Florian Thauvin !

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin est toujours très courtisé en Europe. L’AC Milan est revenu aux nouvelles concernant une arrivée du Français en Serie A.

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, statistiquement parlant, Florian Thauvin attise la convoitise de nombreux clubs en Europe. En effet, en fin de contrat en juin prochain, il constitue une belle opportunité pour des écuries souhaitant se renforcer offensivement et à moindre coût.

Ces derniers mois, ce sont le FC Séville et l’AC Milan qui reviennent avec insistance. Paolo Maldini avait d’ailleurs évoqué ce sujet en novembre dernier, provoquant la colère d’André Villas-Boas qui n’avait pas du tout apprécié que l’on parle de son joueur.

MilanNews affirme de son côté ce lundi que le club italien est revenu à la charge pour Thauvin. Un appel téléphonique aurait été passé afin d’évoquer les détails financier. Milan aurait proposé un contrat de 5 ans avec un salaire de 4 millions d’euros par saison.

Pour rappel, Thauvin a refusé une prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille, jugeant l’offre inacceptable en janvier dernier. L’Equipe affirmait qu’il s’agissait d’une offre de 450k € / mois mais sans prime à la signature.

.@AntoVitiello: Milan have intensified contacts for Florian Thauvin on a free transfer in the summer. Milan count on closing the deal for €4M/year on a five-year contracthttps://t.co/59CyMrO7tc

— Milan Eye (@MilanEye) February 22, 2021